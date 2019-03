Dover anuncia su separación después de 24 años en el mundo de la música

Después de 24 años de música desde sus primeros pasos en Madrid allá por 1992, Dover confirman su separación. La guitarrista Amparo Llanos y el bajista Samuel Titos ya están en marcha con otro grupo llamado New Day más centrado en sonoridades folk.

La cantante Cristina Llanos por ahora no se manifiesta, mientras que el batería Jesús Antúnez prosigue con sus proyectos como DJ. Tal y como recogen medios como Jenesaispop y Amenzig, Amparo acudió esta semana al programa de Radio 3 'Discogrande' conducido por 'su mentor' Julio Ruiz para anunciar el nacimiento de su nuevo grupo y el final de la historia de Dover.

"Cuando teníamos claro que Dover nos íbamos a separar, me apetecía seguir haciendo música. Durante el verano pasado empecé a hacer algunas canciones y durante el invierno llamé a Samuel y le dije '¿te aburres? Yo también, ¿por qué no hacemos un grupo?'", relata la vocalista y guitarrista.

Tras su formación en 1992, Dover alcanzó un gran éxito comercial en 1997 con el álbum 'Devil came to me', que marcó la cima de su popularidad tras el debut con 'Sister' en 1995. Sus otros trabajos fueron 'Late at night' (1999), 'I Was Dead For 7 Weeks In The City Of Angels' (2001), 'The Flame' (2003), 'Follow The City Lights' (2006), 'I Ka Kené' (2010) y 'Complications' (2015).