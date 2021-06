El dolor de Pablo Alborán al hablar de Mila Ximénez tras su muerte

Más información El gran dolor de la hija y hermanos de Mila Ximénez en el tanatorio de la periodista

El pasado miércoles conocíamos una triste noticia: Mila Ximénez fallecía a los 69 en su domicilio de Madrid a causa de un cáncer de pulmón. Un tumor que se extendió por su cuerpo, que afectó también a su hígado, generándole metástasis en diversas partes, según comentó la propia colaboradora de televisión en una entrevista que ofreció.

Una triste noticia que era la propia periodista quien lo anunciaba a través de una impactante llamada telefónica que realizaba hace un año.

Unos meses muy complicados para Mila donde ha estado rodeada en todo momento del cariño de su familia. Durante sus últimos días de vida, la hija de la periodista, Alba Santana, y sus tres hermanos, no se han separado ni un minuto de su lado.

Tras su fallecimiento, han sido muchos los famosos que han lamentado su muerte. Las redes sociales se llenaban de mensajes mostrando su dolor por la noticia, entre ellos, Pablo Alborán.

Además, el cantante ha concedido unas declaraciones a la prensa donde se muestra muy apenado por el fallecimiento de Mila: "Pues, ¿qué quieres que te diga? Mucho dolor, mucha pena. La familia está en mi pensamiento y todos los que queríamos a Mila la echamos de menos", ha señalado. Casi sin poder hablar, Pablo Alborán ha confesado que "prefiero no hablar. Creo que hay que respetar también eso por Mila", añadiendo con qué se queda tras la muerte de su amiga: "Hay que vivir, sonreír que es lo que ella quería que hiciésemos seguro y ya está".

"Me llevo de Mila mucho cariño, me lo llevo yo. Teníamos mucha amistad y nos teníamos mucho cariño, la verdad", ha desvelado afectado, añadiendo que no va a hablar más de esta terrible pérdida que le ha dejado muy tocado. "A vivir que la vida son dos días. Mucha salud y a cuidarse, que ahora nos van a dejar quitarnos las mascarillas pero no nos relajemos mucho tampoco", ha señalado.

Recientemente el malagueño ha sido nombrado embajador de Unicef: "Estoy súper feliz, súper agradecido. Creo que es un reto en el que espero estar a la altura porque la labor que hace UNICEF es brutal y ayer estuve súper nervioso porque veía la labor que han hecho todos estos años y de repente era cómo ahora me nombran embajador y tengo que estar a la altura de todos los proyectos que hacen y ojalá podamos hacer grandes cosas. Y unidos a la música siempre". "Creo que con la música se pueden hacer grandes cosas, y grandes cosas. Si encima es con la ayuda de ellos, yo puedo aportar algo y ser útil, pues aquí estaré para ayudar a esos niños, niñas, adolescentes. Más de 190 países, así que a ver si lo logramos, a ver si podemos hacer algo bonito", ha añadido ilusionado.

