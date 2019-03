El 'doble' de Justin Bieber, Tobias Strebel, ha desaparecido

Tobias Strebel, más conocido como el 'doble' de Justin Bieber, ha desaparecido. Resulta que el joven no ha dado señales de vida, y no hay rastro de él. Su amigo Mel Espinoza dijo a la televisión local: "Esto es muy inusual, él no ha hecho nunca nada así, desaparecer sin dejar una nota ni nada...".

Tobias se sometió a una operación de cirugía estética únicamente para parecerse a Justin, tanto es así, que llevó una foto del cantante para que el cirujano pudiese imitarla a la perfección.

Cuando el joven se operó, declaró: "Quería parecerme a Justin Bieber y quería el paquete completo: las mejillas, las sienes, los ojos abiertos y brillantes, los labios deliciosos... Él tiene una belleza simplemente extraordinaria".