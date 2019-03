El doble de J Balvin confunde a los seguidores del cantante en su último concierto

Recientemente J Balvin se subía al escenario en Guatemala, donde miles de fans esperaban ansiosos para ver a su ídolo, que todavía no dan a crédito a lo que sucedió. La gran sorpresa llegó cuando creyeron que entre el público estaba el mismísimo cantante de reggeton dispuesto a hacerse fotos con ellos y a firmar autógrafos. Fueron muchos los que confundieron a Fredy Bolaños, un hombre anónimo con un asombroso parecido con el cantante, con el propio Balvin y pensaron que estaban al lado del cantante.

Los fans no podían esconder su entusiasmo hasta que finalmente descubrieron que se trataba de su doble que estaba divirtiéndose. Después de que le pidiesen numerosas fotos y autógrafos comentó: "Desde que J Balvin se hizo famoso, me molestan por mi parecido con él. Ya estoy acostumbrado", comentaba Fredy orgulloso de su parecido físico con el artista. Y es que el doble de Balvin parece estar encantado y no dudo en vestirse como él e incluso imitar sus arriesgados looks y cambios de pelo, como cuando el exitoso cantante se tiño el pel de colores.