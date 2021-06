La divertida reacción de una trabajadora de la autopista al encontrarse con Shakira y Piqué

Shakira y Piqué están disfrutando de unos días de vacaciones por Guipúzcoa. Mientras que todo el mundo habla del futuro profesional del futbolista, que la mayoría augura fuera del Barcelona, la pareja junto a sus hijos, Milan y Sasha, desconecta en familia.

Lo que seguramente no se esperaba una trabajadora de la autopista de Arrona era que la cantante, junto a sus dos pequeños y su chico, que conducía el vehículo, pararan precisamente en su peaje. La sorpresa de la señora fue monumental, tal y como ha revelado a la televisión vasca: “Lo primero que dije y estaban los niños detrás fue ‘¡Hostia puta, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer!”.

Según sus palabras se sintió como una “quinceañera total”. Además asegura que Shakira y Piqué se rieron “todo el rato de mí”, pero añade que en todo momento hubo buen rollo, que le aseguraron que estaban de “turisteo” y, aunque fueron muy amables, “tampoco me quisieron decir nada más”.

Como han dejado ver diferentes empresas de ocio y restauración de la zona, Shakira está aprovechando su estancia por el norte para surfear, además de para realizar excursiones y disfrutar de la gastronomía de la zona. Sin duda alguna, el mejor plan para disfrutar junto a Piqué y sus hijos.

