La divertida y loca fiesta nocturna de Selena Gomez y sus amigas en la piscina

Hace días Selena Gomez concedió una entrevista al medio E! Entertainment en el que confesaba que aunque su relación con Justin Bieber está en 'off' siempre serán buenos amigos. Sin embargo, llegan rumores de que su amor no está totalmente acabado, si no que han quedado como amigos pero... ¿Con derecho a roce?

Después de tantas idas y venidas con lo suyo, ya poco sabemos de lo que el futuro deparará para estos dos. Lo que sí sabemos es que ahora mismo Selena está disfrutando con sus amigas de su nueva soltería.

¿La última? La ex chica Disney se ha ido de 'pool party' nocturna y por las fotos que ha colgado en Instagram se ha divertido de lo lindo, disfrutando de unas buenas risas con sus 'friends'.

Además vemos que su nueva soltería le sienta de maravilla: la cantante se plantó un bikini de braguita alta muy a lo 'vintage' con el que seguro que iba cortando el hipo de todos los maromos allí presentes y es que, ¿estará buscando Selena a su nuevo príncipe azul?