Conoce el nombre ganador del concurso de One Direction para conseguir una Sony Xperia Tablet Z

Los chicos de One Direction están arrasando a lo largo y ancho de este mundo con su último disco, 'Four', que ya ha batido records en Estados Unidos siendo el único artista en la historia que entra al #1 con cada uno de sus cuatro discos. Y es que todo lo que Liam, Zayn, Louis, Niall y Harry 'tocan' se convierte en éxito, como su reciente gira que ya puedes en el DVD 'Where we are: live form San Siro Stadium', con más de 100 minutos de contenidos e imágenes inéditas.

Si eres súper fan, seguro que has visualizado una y otra vez el videoclip de ‘Steal my Girl’ y te lo sabes de memoria. Pues ahora tenemos algo que proponerte para que gracias a tu grupo favorito consigas una Sony Xperia Tablet Z. ¿Quieres saber cómo?

¡Es muy sencillo! Tan sólo tenías que enviarnos una imagen en la que aparecieses disfrazad@ de alguno de los personajes que aparecen en el videoclip de 'Steal my Girl', ya sean los integrantes del grupo o los secundarios, ¡eran muchas las opciones! Y hacernos llegar esa imagen a través del módulo TuClip que aparecía más abajo, rellenando correctamente todos tus datos.

Una vez recibidas todas las imágenes, un jurado de Atresmedia seleccionó las mejores para someterlas a votación, la imagen que más votos ha recibido ha sido la de:

Blanca Isabel Ochoa

¡Enhorabuena! Ella es la ganadora del concurso. Nos pondremos en contacto contigo para hacerte llegar tu premio.