Dinah-Jane Hansen de Fifth Harmony: "Tuve que ver el funeral de mi abuela por FaceTime"

En la vida de las estrellas no es oro todo lo que reluce y las chicas de Fifth Harmony han sufrido las consecuencias de la fama y los compromisos profesionales. Después de tan solo cuatro años de ejerciendo la profesión de cantantes parece que el cansancio de su último tour está pasando factura a las chicas y parece que quieren dejarlo.

En plena gira de su nuevo álbum 7/27, Dinah-Jane Hansen ha sufrido una triste pérdida, su abuela fallecía y la cantante no ha podido asistir a su funeral: "Me encanta ir de gira, pero el programa me traumatiza. Estamos muy orientadas a nuestra familia y hemos perdido a muchas personas en el camino".

Hansen ad revela además que se siente engañada por cómo le pintaron su carrera y en lo que se ha convertido en realidad: "Te venden esto como arcoiris y mariposas, y con 16 años eso fue lo que compre. Mis amigos estaban en el colegio contándome como eran sus días y lo que estudiaban, tú estás teniendo que poner una sonrisa en la alfombra roja, es como ¿quién soy? ¿quiero esto para mí?".

Y aunque las palabras de Hansen vienen a raíz de la triste pérdida de su abuela, hay otra componente, Camila Cabello, que ha confesado que también ha sufrido una terrible ansiedad: "Tenía una terrible ansiedad, era un no parar. Mi corazón batía muy deprisa todo el día. Dos horas después de levantarme ya necesitaba una siesta porque mi cuerpo estaba hiperactivo. Era mucho esfuerzo lo siento era muy jodido. Tenía miedo de lo que me podía, de las cosas que mi cerebro me decía. Me di cuenta de que las cosas que pensaba que eran importantes no eran buenas para mi salud. Ahora escribo un diario cada día, donde trabajo y medito".

Lo bueno es que a pesar de estas desmotivadoras confesiones, las chicas se apoyan mucho las unas a las otras y así lo ha confesado Dinah-Jane: "Lo que es especial es tener cuatro chicas dispuestos a ayudarte a superarlo".