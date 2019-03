Los resultados de la dieta detox a la que se ha sometido Alejandro Sanz

Alejandro Sanz, con el lanzamiento de su nuevo disco, se ha propuesto en el mes de septiembre a cambiar su aspecto físico y perder algunos kilos con la dieta detox.

Esta dieta suele ser de las más usadas por los famosos ya que tiene una duración de 21 días y sólo puedes tomar alimentos licuados, nada sólido. Aparte de bajar de peso, sus efectos son la desintoxicación del organismo y la disminución de la retención de líquidos, al parecer una auténtica maravilla.

En cantante había comunicado la noticia en las redes sociales, vía Twitter, y muchos de sus seguidores le escribieron para decirle que no usara ese método que no era saludable, y que acudiera a un especialista si quería hacer dieta y bajar de peso. Alejandro al leer todos los mensajes, publicó en Twitter: “Ante la presión de los profesionales de la nutrición, he decidido comerme un sándwich, vamos… un poquito de humor. No hago dietas sin supervisión prof, y si siento las piernas”.

Un mes después a la operación detox, los efectos pueden verse con bastante claridad, y es que Alejandro no para de publicar fotos en la que se aprecia su cambio. ¡Está estupendo!