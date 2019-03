Diane Keaton demuestra que es una fan de Justin Bieber en el show de Ellen DeGeneres

Que los beliebers son unos de los fans más fieles lo sabíamos de sobra, lo que no sabíamos es que entre ellos se esconde una fan muy conocida y respetada en el mundo de Hollywood: la actriz, directora y productora Diane Keaton.

Diane Keaton es una fiel seguidora de Justin Bieber, y si no te lo crees no tienes más que dar al 'play'. La intérprete se encontraba en el show de Ellen DeGeneres cuando fue sorprendida con una aparición estelar del cantante. Una reacción que no hizo más que demostrar que Diane es una fan fatal de Justin, ¡menudos gritos!

Una faceta de la actriz desconocida hasta el momento, y que ha transportado por unos minutos a Diane de nuevo a su faceta de adolescente. ¡Y es que sobre gustos no hay nada escrito!