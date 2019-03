Detienen a un extorsionador sexual de menores que se hacía pasar por Justin Bieber

Hay que tener mucho cuidado con quién hablas a través de las redes sociales sobre todo si eres menor y no conoces a la personas con la que has contactado. Y es que son muchos los que se hacen pasar por otras personas a través de las redes y en varias ocasiones las intenciones de estos impostores no son buenas.

Como por ejemplo el caso que acaba de salir a la luz de un joven de 24 años llamado Bryan Asrary y que ha sido detenido en Massachusetts por haberse hecho pasar por Justin Bieber para extorsionar sexualmente a menores a través de las redes sociales, tal y como informa el portal TMZ.

Una de sus víctimas es una menor de 9 años con la que contactó después de que ella pusiera un comentario en una foto que Bieber había publicado en su cuenta de Instagram. El detenido aseguró a la niña que él podía conseguir que ella y Justin hablaran a través de una aplicación de mensajes.

Posteriormente, el extorsionador se hizo pasar por el cantante canadiense y amenazó a la víctima con hacerle daño para conseguir que le enviara fotos de ella desnuda.

Estos hechos ocurrieron en el año 2014 pero el pasado mes de noviembre Bryan Asrary volvió a contactar con la pequeña para conseguir nuevas imágenes y vídeos de ella amenazándola, de nuevo, con hacer públicas las fotografías que ya tenía en su posesión.

Finalmente la menor le contó lo sucedido a su madre quien se puso en contacto con la policía y lograron detener al acosador: "Las pruebas revelaron que la extorsión sexual se había cometido por toda la nación", explicó en un comunicado la policía, que sospecha que hay muchas más víctimas.

El detenido se enfrenta a cargos por extorsión, fabricación de pornografía infantil y comunicación con un menor con la intención de cometer un acto sexual.