Detenidas 30 personas durante el concierto de Gun N' Roses en New Jersey

A pesar de este contratiempo, el grupo continuó con esta gira de reencuentro y dio un segundo concierto en la sede de East Rutherford el domingo. El tour que está llevando a cabo la banda de Slash y Axl Rose promedia una asistencia de 55.000 personas, cifras que demuestran el tirón de este conjunto de rock que llegó a la cúspide de la fama en los 90.

Un nuevo escándalo rodea a los californianos, que el pasado 18 de julio fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos y Canadá por posesión de armas. Según el diario británico The Guardian, los agentes encontraron un arma cargada de uno de los vehículos en los que viajaban los músicos, que no pertenecía a ningún miembro del grupo, según aclaró el representante. Un contratiempo que no les ha impedido atender su agenda de conciertos.

La gira estará activa hasta el próximo mes de noviembre, cuando Gun N' Roses pongan el broche de oro en Brasil. Su próxima parada será en el Georgia Dome de Atlanta el miércoles 27 de julio.