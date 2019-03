El detalle que podría confirmar que Bella Hadid y The Weeknd han vuelto

Desde que The Weeknd terminó su relación con Selena Gomez, no son pocas las coincidencias de que el cantante podría haberse dado una nueva oportunidad con su ex Bella Hadid. Esta vez, la última muestra de que la pareja podría haber comenzado de nuevo una relación la ha chivado sus outfits.

Y es que la modelo, como se ve en las imágenes de Daily Mail, ha lucido durante su última aparición pública en Londres unos pantalones negros de la misma marca que la chaqueta de The Weeknd que llevó en uno de sus conciertos en Sidney. Una prenda de MISBHV que ha combinado con un abrigo de Balenciaga, un bolso de la firma de Jason Stalvey y unas zapatillas Nike.

¿Será esta la muestra definitiva de que la pareja ha vuelto?