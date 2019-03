Se desvela que Camila Cabello sí traicionó finalmente a Fifth Harmony

Hace unos días se hacía público el fin de la participación de Camila Cabello en Fifth Harmony, la banda con la que alcanzó la fama. Al parecer, los nuevos proyectos profesionales en solitario de la cantante eran el motivo principal por el que dejaba el quinteto. Su marcha y la forma en la que lo ha hecho después de cuatro intensos años formando parte del grupo juvenil, no ha sentado muy bien a sus excompañeras que han garantizado a sus fans que continuarán trabajando unidas, y se esforzarán más que nunca para no defraudarles.

La salida de Camila Cabello de la banda ha destapado los roces entre las componentes de la banda. El primero en anunciar que la cantante continuaba en solitario fue el equipo de Fifth Harmony, que compartió en sus redes sociales un comunicado explicando lo sucedido y alegando que Camila tenía nuevos proyectos, y que era por eso por lo que se marchaba. Las chicas, sorprendidas, criticaron las formas en las que Cabello había comunicado la información, y explicaron que conocieron la noticia por medio de sus representantes, y eso, después de cuatro años muy unidas, no sentó muy bien a las chicas.

Pero Camila quiso explicarse, y mandó un comunicado asegurando que ella había informado anteriormente de que dejaría de formar parte de la banda, y parecía estar muy decepcionada con las chicas; este conflicto demostró que no era todo de color de rosas entre las cinco chicas.

Y como siempre, la verdad acaba saliendo a la luz. La salida de Camila de la banda, era algo más que meditado. Al parecer, la cantante no ha sido sincera del todo con las chicas, y lleva un año trabajando en el lanzamiento de su disco en solitario, y los últimos meses ha estado completamente entregada en la preparación de su primer disco como solista. Un potente proyecto que cuenta con la colaboración de artistas como Diplo y Benny Bianco.