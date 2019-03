El destino, en contra de la relación de Harry Styles y Kendall Jenner

El amor de Kendall Jenner y Harry Styles nos recuerda en cierto sentido al de Justin Bieber y Selena Gomez. Esas relaciones que aunque no avanzan perduran en los años, y es que parece que entre ellos el 'ni contigo, ni sin ti' es un incondicional en su relación.

Han sido varias las ocasiones en las que la modelo y el cantante han intentado que su amor funcione, pero es que parece que hasta el destino está en contra de su amor.

Después de que Kendall Jenner haya abandonado la Semana de la Moda de París (no sabemos si con motivo del robo que ha sufrido en la cuidad su hermana Kim Kardashian), se ha anunciado que Harry Styles estará presenté en algún front row de los desfiles que todavía tendrán lugar en la ciudad de las luces. ¿O es que Kendall ha decidido huir para no encontrarse con su ex? ¡Qué intriga!