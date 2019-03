El desplante de Chris Brown a sus fans al llegar a Barcelona

La polémica persigue a Chris Brown, y es que el cantante no para de liarla allá donde va. El artista acaba de aterrizar en suelo español y no ha tardado ni un minuto en ser noticia, y no por sus éxitos sino por sus modales.

Si ya tuvo que posponer el concierto que iba a ofrecer en Barcelona el pasado 25 de febrero por problemas con su transporte privado, Chris ha vuelto a liarla nada más llegar al aeropuerto. Y es que el ex de Rihanna llegaba a la ciudad condal sobre las 4.30 de la madrugada, tal y como informa Chance, en su jet privado y ha obligado a desalojar el aeropuerto.

Lo peor de todo ha sido que entre las personas a las que ha obligado que se vayan estaba un gran número de fans que esperaban a Brown desde hacía horas solo para ver a su ídolo bajar del avión y que les dedicara, aunque fuese, un amable saludo. Para nada más lejos de la realidad, y lo único que han recibido ha sido un desplante que será difícil de olvidar.

Una gran desplante para todos los seguidores del rapero que se desplazó hasta su hotel en un porsche blanco seguido de cuatro furgonetas con los cristales tintados. Finalmente, hoy Chris repasará los grandes éxitos de sus más de 10 años de carrera en la sala Sutton de Barcelona.