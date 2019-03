El desconcertante mensaje de Maluma en Instagram

Maluma ha batido récords en las listas musicales de todo el mundo. El cantante de 'Felices los 4' ha publicado ahora en su cuenta de Instagram una reflexión que ha dejado a sus seguidores con la boca abierta.

Desconcertados recibían la noticia los fans del cantante que escribía algo que ha llevado a muchos a pensar que su carrera musical podría tener fin.

"Nadie sabe que hay detrás de la vida de los artistas… (no me estoy quejando) solo digo que nadie se imagina por las cosas que uno tiene que pasar para ser 'exitoso'", comentaba Maluma. "Yo solo pido salud para seguir acá de pie hasta el día que ustedes quieran. Los amo y no se olviden que todos somos iguales, reímos y lloramos, tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Antes de existir MALUMA siempre he sido Juan Luis", haciendo un guiño a su nombre real Juan Luis Londoño.

¿Qué pretende decir Maluma con este mensaje?