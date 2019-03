El desconcertante mensaje de Justin Bieber a Sofia Richie

Parece que Justin Bieber lleva muy mal eso de pasar página con sus ex. Y es que no sabemos si será porque Selena Gomez presume de amor con The Weeknd, pero el cantante canadiense nos ha dejado muy descolocados.

Justin Bieber ha dejado las redes sociales en shock después del mensaje que ha enviado a su exnovia Sofia Richie a través de su cuenta de Instagram.

Además de darle a 'Me gusta' a varias de sus instantáneas, el cantante ha escrito a Sofia un mensaje que ha desatado todos los rumores sobre una posible reconciliación por parte de la expareja: "Eres tan hermosa". ¿Estarán pensando Bieber y Sofia darse una nueva oportunidad?