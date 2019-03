La desagradable forma de Zayn Malik para esconderse de sus fans

Parece que se avecinan buenos momentos para Zayn Malik. El cantante está muy centrado en su último trabajo, que según ha informado a sus fans saldrá a la luz "muy pronto". Su segundo disco en solitario, para el que está trabajando muy duro, cuenta con la colaboración de importantes raperos como PartyNextDoor y Timbaland, dos prestigiosos artistas con los que ha unido sus voces y que seguramente conseguirán dejarnos boquiabiertos.

Pero para este nuevo proyecto musical ha pasado unos días en la capital francesa. Aunque está acostumbrado a movilizar masas, ha querido tomarse de forma relajada su estancia en París, y ha huido de las multitudes para centrarse por completo en la grabación de los temas. A las puertas del hotel en el que se hospedaba se han arremolinado numerosos fans ansiosos por ver a su ídolo, pero no lo han conseguido.

El cantante ha utilizado una sorprendente técnica para pasar desapercibido, que no todos se atreverían a hacer. Tal y como ha informado la publicación The Sun, Zayn se ocultó en un cesto de ropa sucia para conseguir salir pasando desapercibido: "Había cientos de fans esperándole fuera del hotel. No tuvo otro remedio que esconderse dentro de un carrito de la ropa sucia para poder abandonar el edificio y entrar en la furgoneta que le llevaría al estudio. Al final la estrategia le salió bien". De esta forma tan típica de las películas ha conseguido la estrella musical huir de sus fans.