Denuncian a One Direction por plagiar la canción 'Story of my life'

Desde que One Direction decidió separarse, porque Zayn Malik tomó un camino diferente al de sus amigos por aquel entonces, los miembros de la famosa boy band no han vuelto a reencontrarse. Ahora han sido denunciados por plagio, pues supuestamente la autoría del éxito 'Story of my life' no les pertenece.

Aunque a muchos directioners les hubiera gustado que este encuentro, muy esperado por cierto, hubiera tenido lugar en otras circunstancias y con motivo de reconciliación, lo cierto es que no va a ser así.

Jamie Scott, John Ryan y Julian Bunetta, que han trabajado para 1D en numerosas ocasiones, son supuestamente los autores de la canción en cuestión. Según hemos podido conocer gracias a Indepentent.ie, tanto los supuestos creadores del single, como Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles y Liam Payne, deberán acudir a los tribunales para enfrentarse a David Wiles, el que ha interpuesto la demanda y quien reconoce ser el autor del tema.

Todavía no hay nada demostrado, así que tendremos que esperar a que se produzca el juicio para poder confirmar si son ciertos los rumores o si por el contrario todo se trata de una estrategia de Wiles para ganar dinero.