Se demuestra científicamente que si escuchas la canción ‘Hello’ de Adele quieres volver con tu ex

Un estudio ha sentenciado cuál es la canción que tienes que evitar escuchar sí o sí sino quieres tener ganas de volver con tu ex: 'Hello' de Adele.

Así lo ha dictaminado la web de citas ‘What’s your price’ que ha concluido que un 64% de las mujeres han sentido la necesidad de llamar a su ex para retomar su relación tras escuchar este nuevo single. Es más, este estudio se ha realizado en torno a unos 41.000 hombres y mujeres que no tienen pareja.

Y es que en ‘Hello’ la cantante británica llama a su ex para pedirle perdón por todo lo malo que ha podido hacerle cuando estuvieron juntos, solo que la respuesta por parte de él no es muy buena...