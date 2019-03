Demi Lovato y Wilmer Valderrama, ¿se dan otra oportunidad?

El amor entre Demi Lovato y Wilmer Valderrama parece no haberse apagado y vuelven a saltar los rumores sobre una posible reconciliación.

La cantante llevó a su ex a 'X Factor', dónde ella es jurado, y salieron juntos del set del programa. Pero la cosa no se queda ahí, sino que la chispa estuvo viva durante una cena romántica en Los Ángeles, en la que la ex pareja se mostró la mar de cómplice.

Hace unos meses, también pudimos verles saliendo a cenar al restaurante 'El torito', pero al final se ve que la cosa no cuajó. Ahora los rumores saltan de nuevo debido a que Paige Thomas, una de las concursantes del programa 'X Factor', ha subiendo una fotografía con la pareja.

Por lo que se ve, la ex pareja siguen disfrutando de muchos momentos juntos. Así que sólo falta que, si realmente han vuelto, nos den la buena nueva de forma oficial.