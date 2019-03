Demi Lovato: "No voy a mentir. Me drogaba, bebía y me automedicaba"

La profunda depresión que vivió Demi Lovato la llevó a pasar por los momentos más duros de su vida. Desórdenes alimenticios, abuso de sustancias estupefacientes… Muchos problemas que hicieron que la ex niña Disney estuviera a punto de perder la vida…

Un año después, ha superado todos los problemas de pasado y tiene más que olvidadas las inseguridades y miedos que le impedían ser una persona feliz. Por ello, la artista ha concedido una entrevista para la revista Seventeen en la que cuenta con pelos y señales el infierno que vivió.

"No voy a mentir. Me automedicaba, bebía y consumía drogas, como hacen muchos adolescentes para olvidarse de todo y sentirse mejor", cuenta con seguridad Demi. Pero ha querido dejar bien claro que “ahora ya no bebo, no me drogo, no vomito después de comer, ni me fuerzo a pasar hambre. No hay nada de lo que hago hoy que me avergüence".

Y es que con el apoyo de sus dos grandes amigas, Selena Gomez y Miley Cyrus, y el de su familia, ha aprendido a aceptarse a sí misma. Así, cuando la tachan de gorda ella demuestra que se quiere y se valora tal como es. "No pretendo estar delgada como un palo, mi cuerpo no tiene esa complexión".