Demi Lovato confiesa que fue violada por su camello la misma noche que sufrió una sobredosis

Demi Lovato está en un buen momento de su carrera profesional, y es que la cantante ha estrenado su nuevo documental en el festival de cine y música South By Southwest. La docuserie está dividida en cuatro capítulos en los que relata todo lo que ha vivido desde los inicios de su carrera como actriz hasta la actualidad.

'Demi Lovato: Dancing with the Devil' fue rodado en 2018 durante su última gira por Estados Unidos, y también contiene varias entrevistas de la cantante donde habla de la sobredosis que sufrió en ese mismo año y las secuelas que le ha dejado. Y es que en él aparecen grandes amigos de la artista como son Elton John o Christina Aguilera, ya que han querido aportar su punto de vista tras los graves problemas de salud que sufrió la artsita.

En el documental, Demi ha querido hablar de sus enfermedades mentales, la adicción a las drogas y varios episodios que ha sufrido a lo largo de su vida y que le han marcado para siempre, ya que en el capítulo que emitieron en el festival la cantante ha revelado que la misma noche que sufrió la sobredosis fue violada por el propio 'camello'.

Aunque no ha sido lo único que ha confesado, y es que si algo ha impactado ha sido el duro testimonio que ha relatado: "Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación".

"Estábamos enrollados, pero yo dije: 'Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder mi virginidad de esta forma', aunque eso no le importó y lo hizo igualmente", explicaba la cantante, y es que a pesar de que le denunciara por la violación, no le llegaron a echar de la película que estaban grabando juntos, ya que al parecer se trata de un compañero en su etapa en Disney Channel.

Seguro que te interesa...

El increíble cambio de Demi Lovato tras su radical pérdida de peso: "Hoy estoy llena de paz, serenidad, alegría y amor"