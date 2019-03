Demi Lovato no tiene ni idea de español ni la intención de aprenderlo

Demi Lovato se ha convertido en los últimos años en un referente para miles de jovencitos y jovencitas a nivel mundial. El mundo latino se planta a sus pies pero ella parece no corresponderles. Nuestra chica ha confesado ser incapaz de hablar español y tampoco tiene la intención de aprenderlo. Vamos, que no tiene ni 'papa' de nuestra lengua madre...

Nuestra chica nació en Texas y a pesar de que sus papis son de origen mexicano, Demi no tiene ni la más mínima idea de la lengua madre de los latinos. ¿Es que nuestra chica no tiene ni el más mínimo interés en conocer sus orígenes?

La artista no tiene ningún reparo en mostrar su ignorancia ante sus conocimientos sobre la lengua madre de los latinos y su poco interés por aprenderla. "He aprendido de memoria las canciones en español antes. Había una canción llamada" Lo Que Soy ", que es" This Is Me "en español ... me decidí a cantar la canción medio en Inglés, medio en español. Sin embargo, como lo memoricé el día de antes, mi cabeza necesitaba un promter para acordarme..." ¡Y se queda más ancha que larga!

Lo más curioso de esto es que Demi recibió el Premio Alma a la mejor actriz. Un galardón que tiene muy en cuenta los orígenes latinos de los premiados. De haber sabido esto el jurado, ¿la hubieran premiado también?