Demi Lovato pasa por un buen momento personal después de un año luchando contras las adicciones que casi le cuestan la vida. Fue la sobredosis que sufrió la que hizo reaccionar a la cantante, por lo que decidió tomar medidas de una vez por todas, y lo cierto es que se ha dejado ver mejor que nunca.

Sin embargo, ahora que ha decidido presentar a su nuevo novio, el jugador de baloncesto Austin Wilson, sus fans se han alegrado por ella, pero al mismo tiempo no han podido evitar mostrar su gran preocupación ante una posible recaída de la artista.

"Ya sabes que volverá a las drogas después de salir con este tipo", "Ella es una de mis favoritas porque pensé que era mejor que esto ... espero que sea un buen tipo y no haga que su carrera vaya en espiral descendente ..." o "¡Dicen que en tu primer año de sobriedad no debes que mantener ninguna relación porque necesitas concentrarte en ti mismo! ¡¡¡¡¡¡¡Espero que no afecte en que lo estés haciendo bien !!!!, son algunos de los comentarios que han inundado la publicación en la que Demi presentaba a su chico.

De momento, la estrella Disney no se ha pronunciado al respecto, aunque parece que tiene a sus seguidores con el corazón en un puño.

