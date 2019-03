Demi Lovato será denunciada por agresión

Demi Lovato se encontraba de gira con los Jonas Borthers cuando protagonizó un encontronazo con una bailarina del equipo. Dicho suceso destapó una serie de problemas físicos y emocionales de la joven, que tuvo que retirarse, de forma repentina, de los escenarios.

Tras lo ocurrido, Lovato fue ingresada para recibir ayuda profesional y pronto fue anunciado que su crisis se había debido a la fuerte presión que recibía fruto de su trabajo.

Pero aún quedaban cabos sueltos que deben ser solucionados. La artista no se ha disculpado con Alex Welch , la bailarina a la que agredió, y ésta parece dispuesta a buscar venganza a través de los tribunales.

Según informa Radar Online, Welch ha tenido que recurrir a tratamiento médico urgente por las heridas que recibió, además de haber consultado a un cirujano para evaluar daños en la oreja, la nariz y la garganta.

"Presentaremos la demanda la semana que viene. Vamos a pedir indemnización punitiva por agresión, lesiones y estrés psicológico", ha declarado Donald Karper, abogado de la bailarina.

La propia Welch declaró a People que consideraba "triste" que Demi Lovato no le hubiera pedido perdón, teniendo en cuenta que era "su amiga": "A día de hoy, no he recibido una disculpa, no he oído nada".

De momento queda por ver si finalmente dicha demanda es presentada, pero el padre de Lovato ya ha anunciado que presentarán batalla y probablemente salgan victoriosos, teniendo en cuenta que cuentan con el apoyo de la factoría Disney: "Esta niña no debería demandar... No ganará".