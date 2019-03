Demi Lovato se rompe el peroné en un accidente doméstico

Lo de que andar por casa es algo seguro a veces se vuelve muy relativo, especialmente si tu compañero de piso limpia el suelo con un producto de lo más resbaladizo. La cantante Demi Lovato sufrió un aparatoso accidente doméstico la semana pasada que hizo que su peroné se rompiera. ¿El resultado? Muletas y escayola para la actriz.

La ex chica Disney ha tenido que cancelar algunos de sus conciertos y tomarse unos días de descanso obligatorio. No ha querido dejar a sus seguidores al margen de este incidente y, a través de Twitter, les ha tenido al tanto del mismo. Cansada de este repentino reposo la jurado de The X Factor acompañaba una foto en la que se pueden ver sus dos pies, uno de ellos con yeso, y dos muletas acompañada del siguiente comentario: “Esto apesta”.

No podemos olvidar que Demi vive en una casa para personas que están en proceso de rehabilitación. Eso sí, ni accidente ni muletas, nada puede con las ganas de trabajar de esta chica que con muletas incluidas lo da todo en el estudio de grabación, como nos demuestra otra de las fotos con la que nos ha obsequiado en las redes sociales.

Esperamos que este incidente sirva como precedente para que nuestras ‘celebs’ vayan con ‘pies de plomo’. A Demi le deseamos que se recupere pronto y le mandamos mucho ánimo.