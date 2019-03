Demi Lovato revela su secreto mejor guardado: tiene una tercera hermana de 30 años

Durante 20 años de su vida, Demi Lovato, ha tenido una hermanastra escondida por el mundo… ¡y ella sin saberlo! Ahora por fin Demi ha podido conocerla y se ha puesto en contacto con ella, según ha contado en la emisora WBLI Radio.

No hace ni un año que Demi supo de la existencia de una hermana secreta de 30 años que no era ninguna de sus queridas Dallas Lovato y Madison de la Garza. Pero su reacción fue muy positiva ya que decidio ponerse en contacto con ella de inmediato y recuperar en cuanto antes el tiempo perdido. “Le pregunté directamente: “¿Por qué nunca has contactado conmigo?” Y me dijo que no quería que yo pensara que quería pedirme nada, por lo que esperó para verme y poder empezar una relación. ¡Me pareció una historia increíble!”, declaró Lovato.

"Creo que mis fans se emocionarán al saber que acabo de enterarme de que tengo una hermana mayor que no había conocido en toda mi vida. Ahora tengo una tercera hermana de la que no he tenido constancia hasta este año pasado”, contaba ilusionada la chica Disney. Desde luego este bombazo causará sensación entre todos los seguidores de la cantante, que acogerán a su hermana con mucho cariño.

Esto ha sido lo último que le faltaba a Demi para vivir uno de los mejores momentos de su vida en todos los sentidos. Desde el punto de vista profesional todo va viento en popa. Su presencia como jurado en el programa ‘Factor X’ causó mucha simpatía y además está ahora muy emocionada con nuevo single, 'Heart Attack'.

En el territorio amoroso, Lovato ha decidido ser feliz y darse una tercera oportunidad con Wilmer Valderrama. Tras verles acaramelados durante una cena romanticona en San Valentín, dejaron caer que estaban retomando su relación por tercera vez. Y ahora la sorpresa de su hermana le ha hecho recuperar la ilusión perdida durante unos años muy malos marcados por transtornos alimenticios, drogas y alcohol.

Pero de momento, nos tendremos que conformar con la emoción de la chica Disney porque no ha revelado ni el nombre de su hermana, ni por qué sus padres nunca mencionaron su existencia, ni nada de nada... Así que quedamos a la espera de nuevas noticas.