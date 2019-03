Demi Lovato: “Quiero estar casada y con hijos en diez años”

Desde que Demi Lovato se convirtiera en jurado de ‘X Factor’, la cantante está radiante. Parece que su paso por el programa le está sentando de maravilla y tanta es su felicidad, que ya hace planes de futuro.

Demi es la portada de la revista Cosmopolitan del mes de julio, y durante la entrevista confesó: “Quiero estar casada y con hijos en diez años”. ¿Logrará cumplir su sueño? Hasta el momento, los asuntos del corazón no se le han dado muy bien: primero fue su sonada ruptura con Joe Jonas y después llegó la de Wilmer Valderrama. Aun así, ella tiene claro lo que busca en un hombre: “Nunca estaría con un tipo controlador”, asegura.

Mientras llega su príncipe azul, Lovato asegura sentirse "aliviada" desde que en su día le diagnosticaran un trastorno bipolar porque por fin sabe a lo que se enfrenta. "Sabes que tienes un problema y que no puedes librarte de él porque es una cosa diaria. Sientes que caes en antiguas conductas y que necesitas pedir ayuda a otros. Esto es lo difícil para mí porque realmente me gusta hacer todo por mi cuenta", confiesa la ex chica Disney.

Demi sigue adelante con sus proyectos profesionales y, durante este verano, podremos verla recorriendo su país de arriba abajo en busca de los nuevos talentos que formen parte del concurso.