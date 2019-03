Demi Lovato, a punto de ser aplastada por sus fans

Demi Lovato levanta pasiones allá por donde va. Hasta tal punto, que los fans hacen lo que sea por ver de cerca a su ídolo, aunque pongan en peligro su propia integridad. Esto es lo que le ha pasado a la cantante a su llegada a Venezuela, donde cientos de seguidores la esperaban para darle la bienvenida. Un recibimiento que, lejos de ser toda una ovación, se convirtió en un momento angustioso para la estadounidense.

A pesar de estar protegida por casi una veintena de guardaespaldas, estos no fueron suficientes para evitar que Demi pasara un buen susto, cuando la multitud se le echó encima. Por fortuna, la ex niña Disney no resultó herida y tras salir como pudo de la marabunta de gente, no solo tranquilizó a sus seguidores, sino que además bromeó con lo sucedido.

"¡¡¡17 guardaespaldas volviéndose locos ayer y TODAVÍA tengo mi pelo alborotado!!!", publicaba en su página personal de Twitter. La artista quiso también hacer un guiño a lo ocurrido diciendo: "Jajaja ¡¡¡Venezuela, estáis LOCOS!!! Os quiero chicos".

Está claro que, a pesar del mal rato que pasó entre el gentío, esta chica se lo ha tomado con muy buen humor, agradeciendo a sus fans todo el apoyo y cariño recibido. Y es que, si ella lo pasó mal, imaginaros a todos los que pasaron, horas y horas, esperando la llegada de una Demi escondida por diecisiete armarios empotrados.