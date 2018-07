Demi Lovato publica una imagen en bikini en la que se muestra muy orgullosa de su cuerpo

Tras haber confesado en varias ocasiones lo mucho que ha sufrido por las críticas recibidas, llegando incluso a enfermar con depresión y anorexia, Demi Lovato se ha unido a la ya larga lista de famosas que se muestran y se quieren tal y como son.

La cantante publicó hace días un vídeo en Snapchat con el que ha vuelto a desatar los comentarios de haters y fanáticos por igual. En él Demi aparece en bikini junto a un comentario con el que demuestra que ella ahora está encantada con su cuerpo: "Mi cuerpo no es perfecto, no estoy delgada pero esto soy yo. ¡Y me encanta!".

Ahora la cantante se encuentra en uno de sus mejores momentos, tanto personal como profesional, y es que según ha reconocido ella misma, podría considerarla como una de las épocas más felices de su vida.

Hace meses fue la propia Demi quien reconoció estar sorprendida con ella misma ya que hace como reconoció durante una entrevista a la revista Vanity Fair, en el pasado jamás habría pensado que iba a hacer las cosas de la manera que lo está haciendo. ¡Mostrándose natural!