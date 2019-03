Demi Lovato posa en topless en la portada de la revista Complex

La cantante que hace tiempo criticó a los artistas que se valían de su imagen sexualizada para vender discos, ha posado ahora en topless para promocionar su nuevo álbum, 'Confident'. Se trata de Demi Lovato, quien ha sido elegida por la revista Complex para protagonizar el número octubre-noviembre de la publicación.

En la entrevista que acompaña a la sesión de fotos, dominada por una estética de contrastes con predominio de los colores ácidos, Demi se ha sincerado sobre su relación con Wilmer Valderrama, su vinculación con la actriz de 'Orange Is The New Black' Ruby Rose, sus amistades y, por supuesto, de su nuevo disco.

La cantante, con un rollito muy pin up, ha afirmado que su nuevo álbum es un reflejo del dulce momento personal en el que se encuentra ahora mismo, en el que ha sido capaz de hacer frente a todos sus demonios y volver al camino de la vida sana, apartada de las drogas, el alcohol y los excesos, y en el que las cosas con su novio no podrían ir mejor.

Sobre los rumores de la supuesta relación que ha mantenido con Ruby Rose, la artista ha sido contundente: "La conozco. No tengo una relación con Ruby Rose. No me gusta que mis relaciones pasadas o futuras sean la preocupación de nadie más. Lo único que me preocupa es mi relación con Wilmer".