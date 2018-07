Demi Lovato podría haber vuelto a enamorarse tras romper con Wilder Valderrama

Demi Lovato ha iniciado una nueva vida después de romper con el actor Wilmer Valderrama con el que ha mantenido una relación de 6 años. La cantante y el actor siguen manteniendo una buena relación y su ruptura fue amistosa pero ya ha llegado la hora de pasar página y Lovato ya ha empezado a rehacer su vida.

Por lo que parece ser que la artista ha encontrado de nuevo el amor en brazos del luchador profesional de Artes Marciales Mixtas Guilherme 'Bomba' Vasconcelos. Los rumores sobre su noviazgo han saltado después de que él haya publicado una imagen de los dos en sus redes sociales.

Sin embargo, el entorno de la artista asegura que en estos momentos Demi no está interesada en tener relaciones serias. "Solo se está divirtiendo y conociendo a nuevas personas", subrayaba una fuente cercana a la cantante. Pero, en el vídeo compartido por Vasconcelos en el que Lovato le abraza delata una mirada muy reveladora por parte de la ex estrella Disney.

Por su parte, Valderrama no tiene ninguna prisa por rehacer su vida sentimental. "Me siento realmente bien. Mi vida es realmente muy emocionante para mí porque estoy creciendo. Es nuevo, es fresco y me siento libre", decía la estrella televisiva en una entrevista.