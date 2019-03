Demi Lovato se pelea con sus fans a la salida de un hotel

Demi Lovato ha protagonizado una acalorada discusión con algunos de sus fans. Resulta que la cantante estaba entrando en su hotel cuando un grupo de fans la estaban esperando en la puerta, Demi no pudo pararse a dedicarle unos minutos y sus seguidores no dudaron en comenzar a insultar a la artista según informa el portal E!Online.

Ante esta actitud por parte de sus fans, Demi no dudó en plantarles cara: "Las escuché empezar a quejarse y una de ellas dijo 'Oh, ¿de verdad? ¿Vas a entrar al hotel, sin hacerte una foto? ¿Tan cansada estas?".

Y aunque en un principio Lovato entró en el hotel sin dirigirse a ellas, la cantante le pidió a su guardaespaldas que fuese a por ellas y las trajese a la recepción del hotel. "'Os agradezco mucho que hayáis venido hasta aquí, y sobre todo que me apoyéis, no quiero que penséis que no os valoro. Pero lo que no puedo hacer es pararme hacerme una foto con cada persona que me lo pide, y eso no es una excusa para faltarme al respeto'. Al final acabé sacándome una foto con ellas", explicaba la artista en la revista Allure.