Demi Lovato olvida a Wilmer Valderrama con el luchador Luke Rockhold

Wilmer Valderrama no es el único que va a presumir de nueva pareja tras su ruptura con Demi Lovato, y es que la intérprete de 'Cool for the Summer' también ha vuelto a ilusionarse. Al parecer, el afortunado se llama Luke Rockhold, es campeón de peso medio de la UFC y tiene 31 años.

Luke Rockhold, el nuevo novio de Demi Lovato | Instagram

La noticia se ha hecho conocida gracias al portal de noticias TMZ, quien ha mostrado dos imágenes que la nueva pareja había compartido en sus respectivos perfiles de Instagram hace aproximadamente un mes y que hacían evidente una relación -del tipo que sea- entre ambos.

Demi publicó una imagen con movimiento con un tatuaje de una 'carita' sonriente en el dedo, al igual que Luke, quien aseguraba que: "Las sesiones en Junqs me hacen feliz". Pero en realidad lo que les hace estar tan sonrientes es la nueva aventura en la que parecen haberse lanzado juntos.

Se conocieron en Los Ángeles hace unos meses, cuando coincidieron en un famoso gimnasio, sin embargo, hasta ahora no habían saltado las alarmas ni en las redes sociales ni en los medios de comunicación. ¿Qué pensará Wilmer sobre esta noticia?