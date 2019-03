Demi Lovato se niega a colaborar con los chicos de One Direction

Demi Lovato y One Direction compiten por los fans. Ambos son protagonistas del panorama juvenil musical, por lo que no sería muy extraño que en un futuro colaborasen juntos como han hecho otros compañeros de profesión, pero no.

Y es que aunque sabemos el tirón que tiene One Direction gracias a los 'directioners', a Demi le da igual y ha revelado que rechaza cualquier colaboración en un futuro con '1D'.

Así de clara se ha mostrado la exniña Disney durante una entrevista: "Yo colaboro con aquellos que realmente me inspiren. Cuando quiero colaborar con alguien pienso en ir tras Kelly Clarson. Quiero colaborar algún día con Eminem. Me encanta Iggy Azalea. Ellos son personas con las que realmente quiero colaborar, personas con las que disfruto haciéndolo".

Y si con esto no ha quedado claro del todo, la cantante añadía: "No soy fan de One Direction. No es que sean malos, son muy buenos. Pero, bueno... son una boyband más". ¿Y por qué con 'The Vamps' sí? ¡Parece que Demi tiene entre ceja y ceja a los chicos de 1D!