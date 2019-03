Demi Lovato y Niall Horan, de 'One Direction', confirman su amor

Desde que Niall Horan mostró su intención de conocer a Demi Lovato durante una entrevista en Etalk, ambos hicieron todo lo posible por tener un encuentro. Éste se hizo efectivo y desde entonces muchos han sido los rumores sobre si lo suyo era más que simple amistad.

Conversaciones hasta altas horas por Skype, cenas a la luz de las velas, salidas por doquier y un sinfín de momentos juntos que han hecho que la parejita de adolescentes haya terminado locamente enamorada y con ganas de más. "Yo no quiero una relación por Skype (...) Ambos compartimos la filosofía de que vale la pena esperar por la persona adecuada", confiesa una ilusionada Demi.

Además, la estadounidense no ha podido ocultar su admiración hacia su chico. "Sabe escuchar perfectamente y me hace reír mucho, dos cualidades que yo busco en un hombre", añadió la joven, "él sabe que a mi me gusta un poquito y nos divertimos cada vez que tenemos la oportunidad de salir a cenar. Hablamos y nos escribimos mensajes siempre".

Ante palabras como estas, Demi deja bien clarito que, después de sus fracasos amorosos con Joe Jonas o Wilmer Valderrama, sabe muy bien lo que quiere y lo que busca en un hombre. Así que esperemos que ésta sea la vencida y que el artista de ‘One Direction’ y la todoterreno de Lovato puedan disfrutar toda la vida de ese amor tan especial que ha surgido inesperadamente entre ellos. ¡Que vivan los novios!