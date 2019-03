Demi Lovato: "Mis padres me prohibieron acercarme a mi hermana cuando consumía drogas"

Demi Lovato siempre ha sido sincera al hablar de sus pasadas batallas contra sus adicciones y sus problemas de salud mental, y así lo hizo en el programa del legendario Jonathan Ross. La actriz estaba espectacular y derrochaba confianza en sí misma mientras hablaba sin tapujos de sus problemas con el alcohol y las drogas, así como de su enfermedad mental que le provoca depresión y pensamientos suicidas.

Hablando de los obstáculos que ha tenido que superar a lo largo de su vida Demi admitió: "He pasado por malos momentos y he tenido que someterme a tratamiento para los problemas que tenía pero ahora estoy bien y cuento mi historia para ayudar he inspirar a otros a que pidan la ayuda que necesiten. Tenía a mi familia, a mis amigos cercanos y a mi representante que me apoyaron en todo momento. No lo hubiera conseguido sin ellos. Mis fans también me ayudaron, siento que me dieron una razón para vivir y siempre les estaré agradecida por ello".

Además reconoce que: "Supe que había tocado fondo cuando mis padres me impidieron ver a mi hermana pequeña mientras no resolviera mis problemas. Fue entonces cuando me di cuenta de cuanta vida me quedaba por delante. Así que pedí ayuda y ahora tengo un centro de tratamiento propio".

Parece que Demi ha recuperado por completo su vida. Hace poco sacó su sexto disco 'Tell me you love me' que tiene como tema principal 'Sorry not sorry'.