Demi Lovato: "Mis novios blancos no han sido tan apasionados como Wilmer Valderrama"

Parece que hemos descubierto la razón por la que Demi Lovato ama como nunca ha amado a Wilmer Valderrama con quien sale desde hace seis años. Y es que la cantante ha hecho unas declaraciones a la revista Latina que nos ha dejado con la boca cual buzón de correos.

La artista confiesa en este citado medio que: "Mis novios blancos no han sido tan apasionados como Wilmer Valderrama". Una indirecta muy directa que deja a sus exnovios Joe Jonas y Alexander DeLeon a la altura del betún. ¿Esta Demi revelando que Joe es muy mal amante? ¡Qué fuerte!

"Tal vez eso es sólo Wilmer. Pero yo creo que los latinos son más expresivos, más apasionados con sus emociones. Es muy masculino, y aunque puede ser terco es protector y se preocupa mucho y me gusta tanto. He tenido la suerte de tenerlo en mi vida, y no sólo como mi hombre, también como mi mejor amigo", añade Demi en la entrevista.