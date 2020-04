Mucho se ha hablado y rumoreado sobre las amistades que existen entre las exniñas Disney: Miley Cyrus, Selena Gomez, Vanessa Hudgens… ¿Quiénes son realmente amigas o quiénes se llevan mal entre ellas?

Pues por fin Demi Lovato ha hablado. La cantante ha concedido una entrevista para Harper's Bazaar donde por primera vez revela con quién mantiene amistad y con quién no…

Demi ha confesado la buena amistad que a día de hoy guarda con Miley Cyrus y la nula relación que mantiene con Selena.

"Hablo mucho con Miley, es maravillosa. La quiero a morir y siempre estaré ahí para ella. Pero creo que esa es la única persona con la que tengo relación de aquella época", revela la artista.

Pero a pesar de hacer público que no es amiga de Selena Gomez, Demi ha querido aclarar que aunque no son amigas Selena tuvo un gesto muy bonito con ella cuando Lovato regresó a los escenarios en los Premios Grammy.

"Cuando creces al lado de alguien siempre vas a sentir cariño por esa persona. Pero admito que no soy su amiga, así que escribiera eso me conmovió… No sé, siempre la querré y le deseo lo mejor como a todo el mundo", cuenta la cantante al magazine.