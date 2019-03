Demi Lovato más sincera que nunca: "Tomaba píldoras adicionales sin que mi madre lo supiera”

Demi Lovato ha concedido una entrevista a Daily Mail en la que ha hablado de su pasado y de los problemas que tuvo durante la adolescencia. La cantante ha dado algunos detalles sobre sus inicios con las drogas, que coincidieron con un accidente de coche por el que tuvo que empezar a tomar medicamentos: “Me gustó la sensación que me proporcionaban, me adormecían de todo. También me gustó el hecho de arriesgarme a tomar píldoras adicionales sin que mi madre lo supiera”.

Demi ha hablado en numerosas ocasiones sobre su problema con las drogas y sus trastornos alimenticios pero nunca la habíamos visto tan sincera. En esta ocasión la cantante ha dado detalles hasta ahora desconocidos y que nos han dejado a todos con la boca abierta: "Todo se disparó, era impresionante. Pero había un lado negativo, y es que pensé; ‘Bien, estoy trabajando como los adultos, así que debería ser capaz de ir de fiesta como ellos’. Yo ganaba muchísimo dinero, y si mis padres me hubiesen llegado a descubrir, les hubiera dicho que yo era la que pagaba todo, ¿qué iban a hacer ellos?”

Y añadía: “Mi madre me hizo darme cuenta de que mi vida era un caos, y que aunque tenía mucho éxito, yo iba a estar sola y acabar siendo una miserable. Quiero mucho a Madison, y una de las principales razones por las que quería ser mejor, era porque no quería alejarme de ella”. ¡Sincera como un libro abierto!