Demi Lovato le manda una indirecta a Nicki Minaj a través de Snapchat

La disputa viene a raíz de una foto de Instagram

La Gala Met sigue dando de qué hablar. Y esta vez no por looks no acertados de las VIPs sino por una foto donde Demi Lovato no aparece etiquetada. La cantante acudió al evento junto a Nicki Minaj y Jeremy Scott, diseñador que vistió a las dos artistas. Nicki decidió publicar una foto en Instagram de la alfombra roja donde aparecen los tres y sólo mencionó a Scott dejando a Demi fuera. Este gesto no le sentó nada bien a Lovato y decidió responder a través de Snapchat. ¿Qué le dijo la cantante?