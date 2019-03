Demi Lovato y Joe Jonas se van de cita doble con sus parejas a un concierto de Kanye West

Se filtra la fotografía en Twitter

No siempre es cierto eso de “donde hubo fuego, cenizas quedan”. Y si no, preguntárselo a Demi Lovato y a su exnovio Joe Jonas. Lo de ser pareja ya quedó atrás ya que ahora son sólo que amigos. Los ex se juntan y no van solos, ¡sus nuevos churris les acompañan! Hace varios días se dejaron ver en el concierto de Kanye West con sus respectivas parejas. ¡Todo en amor y compañía!