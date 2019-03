Demi Lovato incendia las redes sociales por dar una ridícula respuesta en una entrevista

Dijo que Su plato favorito son las tazas

Demi Lovato ha incendiado las redes sociales debido a una entrevista que realizó, y no, no es porque dijera que era bisexual. A la cantante le preguntaron cuál era su plato preferido, y ella contestó: "las tazas". Aunque la cantante ha salido en su defensa a través de las redes sociales reconociendo que lo dijo de broma y declarando que quien no lo entienda es porque no tiene sentido del humor, la entrevista ha dejado huella en la red.