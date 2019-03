Demi Lovato grita a los cuatro vientos su atracción por Niall Horan

¡Que tiemble el mundo del pop porque el amor ha llamado a sus puertas! Y es que dos de los cantantes que más sensaciones levantan entre los adolescentes se han declarado amor mutuo. Ellos no son otros que Niall Horan, componente de ‘One Direction’, y Demi Lovato, la ex niña Disney por antonomasia.

Todo comenzó cuando Niall confesó en una entrevista para Etalk que no se pensaría ni un solo segundo tener una cita con Demi. Unas declaraciones que han despertado el interés de la artista por el jovencísimo rubiales y que la tienen completamente revolucionada. Tanto es así, que la artista ha confesado para HollywoodLife que se siente muy atraída por él. "Me encantaría besarle. Estoy un poco loca por él. Me encanta Niall, es tan mono. ¡He oído que es muy dulce!", se sinceró para el portal.

Lo cierto es que Demi no ha tenido mucha suerte en anteriores relaciones y parece que Niall ha despertado en ella esa ternura que tanto anda buscando y que, de momento, no ha encontrado. Y visto que la chica parece querer estar casada y con hijos dentro de diez años, ¿será Niall el candidato perfecto? ¡Quién sabe!