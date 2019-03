Demi Lovato estalla en Instagram con una fan por publicar una foto con su hermana

Sarah Stalker es una chica de 20 años cuya vida gira en torno a los VIPs. De hecho, si revisamos su perfil en Instagram sólo hay fotos de ella con numerosas celebrities como Laura Marano, Casey James o Nick Fradiani. Además, en cada foto añade un título como si fuese amiga íntima de ellas. ¡Qué fuerte!

Pero, Stalker publicó una imagen junto a la hermana de Demi Lovato, Madison de la Garza, que no sentó nada bien a la cantante y decidió contestarle dejándole las cosas claras. "Tengo antojo de ti", añadía Sarah a lo que Lovato respondió "Ella es mi hermana pequeña de 14 años. Tú eres una sanguijuela de 20. No es tu niña". La cantante además añadió otro comentario en él que asegura que Sarah no se preocupaba por el "bienestar de nadie más que de ella" y que su única intencion es "aprovecharse de la gente incluso teniendo sólo 14 años". Además, la artista reveló que su familia no tenía miedo a "presentar cargos contra ella".

Lo cierto es que numerosos artista tienen que lidiar con el acosos de algunos de sus fans e incluso, en algunas ocasiones, temen por su seguridad llegando a tener que tomar medidas legales. Recordemos el caso de Gwyneth Paltrow que ha soportado la persecución de un admirador, Dante Soiu, durante seis años en los que le ha mandado cartas con insinuaciones sexuales.