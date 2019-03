Demi Lovato se defiende en Twitter de las críticas recibidas por sobrepeso

En la pasada gala de los Video Music Awards de los MTV, la cantante Demi Lovato hacía su aparición en público con un ajustado vestido plateado de generoso escote. La verdad es que el vestidito le quedaba un poquito apretado, lo que generó los más diversos comentarios en las redes sociales.

Tanto los fans y como los no fans comentaron sus impresiones en Twitter, tanto que llegó a ser el tema del día. No todos comentarios le fueron favorables ya que algunos señalaron que estaba bastante 'gordita' y la cantante no dudó en defenderse con la siguiente frase: "He ganado peso, aceptadlo. Eso sucede cuando sales de un tratamiento por desordenes alimenticios." Y es que ha pasado muy poquito desde que en junio abandonara la clínica de rehabilitación. Y añadió: "¿Sabéis qué? Estoy muy sana y feliz y si odiáis mi peso, vosotros, obviamente, no lo estáis."

La verdad es que fue una noche intensa para Demi porque en esa misma gala se encontró con su ex, Joe Jonas, y se pusieron a hablar como dos buenos amigos en el backstage. ¿Será que esa felicidad a la que se refería en la red social va ligada a un nuevo amor? ¿O al acercamiento de Joe?

Desde aquí apoyamos a esta nueva Lovato sin complejos, centrada en la promoción de su nuevo álbum Unbroken y encantada de la vida. ¡Olé por ti, Demi!