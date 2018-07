Demi Lovato defiende a Jennifer Lopez de las críticas de Mariah Carey

La guerra entre divas no es nada nuevo como tampoco lo es la batalla que mantiene Mariah Carey contra Jennifer Lopez desde hace una década. La primera ha afirmado en varias ocasiones que no sabe quién es la diva del Bronx pero ahora Demi Lovato se ha posicionado en el lado de JLo y ha asegurado que los comentarios de Carey con "mezquinos e innecesarios".

Lovato demostró su sentido del humor publicando un meme de Mariah Carey y su amiga Ariana Grande con la siguiente frase: "La diferencia cuando pides algo por internet y cuando te llega a casa".

Además continuó la contienda tuitera y no escatimó en comentarios contra la intérprete de 'Hero': "Mariah es una leyenda, tiene mucho talento, pero siempre está metiéndose con otras personas. Lo que ha dicho sobre Jennifer es muy mezquino. Ariana por el contrario no ha hecho nada malo", asegura Lovato en las redes sociales. Pero no contenta con esta afirmación, Demi continuó con las siguientes palabras en otra publicación: "Jen es una mujer con mucha clase, pero a mí no me importa decir las cosas claras. Esa mujer es cruel sin motivo aparente. ¿Tiene mucho talento? Sí. ¿Casi sobrehumano? Posiblemente. ¿Es una maleducada sin razón alguna? Sin duda".La ex de Marc Anthony ha querido zanjar la polémica asegurando a Access Hollywood que tiene muchos proyectos como para estar pensando en frivolidades.