Demi Lovato cumple 19 añazos hecha toda una mujer

Tras uno de los momentos más difíciles de su vida, estuvo ingresada en un centro de rehabilitación por problemas de estrés y tuvo que abandonar una gira mundial junto a los Jonas Brothers, la actriz y cantante estadounidense cumple 19 añazos y lo hace totalmente recuperada.

Es una de las tantas celebrities que han salido de la factoría Disney. La serie 'Sunny entre estrellas' o la peli 'Camp Rock', junto a los 'Jonas Brothers', han sido algunos de sus éxitos. En esta última, Demi Lovato no solo compartió peli y gira, además estuvo saliendo un tiempo con el guapísimo Joe Jonas. La relación no duró demasiado y las malas lenguas dicen que la ruptura fue uno de los motivos de la crisis de Lovato.

Además de 'Camp Rock' también hemos podido verla en 'Programa de Protección de Princesas' junto a una de sus mejores amigas, Selena Gómez, quien ha sido su gran apoyo en los momentos más duros. Pero sin duda, su especialidad es la comedia y lo demuestra en 'Sunny entre estrellas', en la que interpreta a una fan que es escogida para participar en su serie favorita.

Pero esta chica no se conforma con actuar, ¡también canta! Ya son dos los discos que ha publicadoy uno que está en camino: Don't Forget (2008), Here we go again (2009) y el último Unbroken, que saldrá a la venta a finales de este año ¿Tendrá algo que ver el título con lo que ha vivido últimamente? Habrá que escucharlo...

Está claro que su mala racha ha pasado. ¿Qué mejor momento para cumplir años que en la promoción de un disco? ¡Eso si que es una celebración a lo grande! Suerte Demy y... ¡a cumplir muchos más!